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NaVi обыграли Astralis в первом матче нового состава CS:GO

Украинский клуб одержал победу в матче BLAST Fall Groups.
Сегодня, 19:24
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В рамках первого матча группового раунда BLAST Premier Fall Groups 2023 года украинский коллектив Natus Vincere встретился с Astralis.

Обе команды подошли к матчу после больших перемен в составах, поэтому встреча обещала быть очень интересной.

Первую карту выбирали датчане (Ancient) и после удачного старта он "родившихся побеждать", соперник начал брать раунд за раундом и довольно уверенно победил. Но уже на своем выборе (карта Nuke) NaVi еще увереннее взяли реванш.

На решающем "оверпасе" доминировала сторона атаки, но хотя украинская команда проиграла достаточно много раунде во второй половине, 12 выигранных в первой хватило, чтобы одержать победу.

Natus Vincere - Astralis 2:1 (8:16, 16:6, 16:12)

В следующем туре NaVi сыграют против одной из лучших команд мира - Heroic, с которыми они поспорят за выход в финал группы.


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