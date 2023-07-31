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Monte проиграли Heroic и отправились в нижнюю сетку IEM Cologne 2023

Завершился полуфинал группы А на IEM Cologne 2023 года.
Сегодня, 00:08
DemQQ / HLTV
DemQQ / HLTV

В рамках группового раунда турнира IEM Cologne 2023 встретились украинский коллектив Monte и одна из лучших команд мира - Heroic.

Достаточно предсказуемо команды выбрали карты Mirage (Monte) и Overpass (Heroic).

Украинский коллектив неплохо начал игру, но затем проиграл много раундов и уступил в первой половине. Тем не менее, после перерыва именно Monte доминировали, пока не выиграли 14-й раунд. После этого соперник перехватил инициативу, выиграл пять раундов подряд, а с ними и первую карту.

На карте №2 все шло просто шикарно для Monte. Украинцы выиграли первую половину со счетом 10:5, что позволяло рассчитывать на равный счет по итогу двух карт.

Но после смены сторон команда смогла взять всего один раунд, проиграв одиннадцать, что привело к поражению как на карте, так и в матче.

Heroic - Monte 2:0 (16:14, 16:11)

Таким образом, Heroic сыграют в финале группы А против ENCE, тогда как Monte вынуждены сыграть в нижней сетке против Cloud9.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей IEM Cologne 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Heroic Monte

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