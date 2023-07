Monte проиграли Heroic и отправились в нижнюю сетку IEM Cologne 2023

В рамках группового раунда турнира IEM Cologne 2023 встретились украинский коллектив Monte и одна из лучших команд мира - Heroic.

Достаточно предсказуемо команды выбрали карты Mirage (Monte) и Overpass (Heroic).

Украинский коллектив неплохо начал игру, но затем проиграл много раундов и уступил в первой половине. Тем не менее, после перерыва именно Monte доминировали, пока не выиграли 14-й раунд. После этого соперник перехватил инициативу, выиграл пять раундов подряд, а с ними и первую карту.

На карте №2 все шло просто шикарно для Monte. Украинцы выиграли первую половину со счетом 10:5, что позволяло рассчитывать на равный счет по итогу двух карт.

Но после смены сторон команда смогла взять всего один раунд, проиграв одиннадцать, что привело к поражению как на карте, так и в матче.

A disappointing defeat vs top1 team in the world @heroicgg 🤝 GG WP guys🫡



See you tomorrow, one more chance, but it's the last one☁️ #MonteGang pic.twitter.com/SLaSjbSJm8