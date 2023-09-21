S1mple не попал в список номинантов "Игрок года на ПК" по версии Esports Awards

Три игрока из CS могут выиграть главный индивидуальный приз.

Организаторы премии Esports Awards 2023 назвали номинантов в категории Игрок года на PC.

Трое игроков из CS:GO были номинированы на данную награду:

Никола NiKo Ковач (G2);

Матье ZywOo Эрбо (Vitality);

Неманья huNter Ковач (G2).

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Отметим, что всего в номинации девять игроков из разных видов игр.

Церемония награждения пройдет 29-30 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что NaVi уничтожили FaZe, выиграв свою группу на ESL Pro League 18.

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