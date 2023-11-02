iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинский киберспортсмен посетил матч НБА с тремя российскими игроками

Один из представителей страны-агрессора отбывал дисквалификацию за поддержку войны.
Сегодня, 12:42
Роман Resolut1on Фоминок / instagram.com/resolut1on__
Роман Resolut1on Фоминок / instagram.com/resolut1on__

Украинский киберспортсмен по Dota 2 Роман Resolution Фоминок посетил матч НБА Лейкерс – Клипперс.

Роман был на игре в компании еще трех российских игроков в Dota 2. Об этом сообщил комментатор Виталий Волочай в Twitter/

Одним из россиянин оказался Иван "Pure" Москаленко, который в 2022 году отбывал дисквалификацию за поддержку вооруженной агрессии россии в Украине.

Читай также: Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами

Ранее сообщалось, что Spirit уничтожили Gladiators и стали двукратными победителями The International.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

VBET Украина и ФК «Динамо» представили новую кампанию VBET Украина и ФК «Динамо» представили новую кампанию
Бывший нападающий сборной Украины впервые стал отцом Бывший нападающий сборной Украины впервые стал отцом
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
"Зависит от Усика": Нганну назвал условие для реванша с Фьюри "Зависит от Усика": Нганну назвал условие для реванша с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Украина14:33
VBET Украина и ФК «Динамо» представили новую кампанию
Украина14:10
Бывший нападающий сборной Украины впервые стал отцом
Украина13:48
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
Бокс13:35
"Зависит от Усика": Нганну назвал условие для реванша с Фьюри
Европа13:13
Некоторые игроки Манчестер Юнайтед сомневаются в способностях тен Хага управлять командой
Бокс13:10
"В другие разы я смог устоять": Усик вспомнил скандальный удар в бою с Дюбуа
НБА12:52
Стало известно, когда Харден сможет дебютировать за Клипперс
Киберспорт12:42
Украинский киберспортсмен посетил матч НБА с тремя российскими игроками
Формула 112:40
Президент ФИА ответил на критику решения многократно увеличить штрафы гонщиков
Бокс12:17
Менеджер Фьюри объяснил, почему Тайсон провалился в бою с Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK