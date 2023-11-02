Украинский киберспортсмен посетил матч НБА с тремя российскими игроками

Один из представителей страны-агрессора отбывал дисквалификацию за поддержку войны.

Украинский киберспортсмен по Dota 2 Роман Resolution Фоминок посетил матч НБА Лейкерс – Клипперс.

Роман был на игре в компании еще трех российских игроков в Dota 2. Об этом сообщил комментатор Виталий Волочай в Twitter/

Одним из россиянин оказался Иван "Pure" Москаленко, который в 2022 году отбывал дисквалификацию за поддержку вооруженной агрессии россии в Украине.

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Ранее сообщалось, что Spirit уничтожили Gladiators и стали двукратными победителями The International.

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