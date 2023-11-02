Monte - Virtus.pro: смотреть онлайн-трансляцию финала Roobet Cup 02.11.2023

В четверг, 2 ноября, состоится финал турнира по CS2 - Roobet Cup 2023.

В решающем противостоянии встретятся Monte и Virtus.pro.

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Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Monte - Virtus.pro

Трансляция финала Roobet Cup между Monte и Virtus.pro будет доступна в этой новости 2 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

Roobet Cup 2023, котором принимали участие 16 команд, проходил с 25 октября по 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

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