NaVi безвольно уступили Complexity, вылетев из Blast Premier Fall Final

В пятницу, 24 ноября, в рамках Blast Premier Fall Final 2023 NaVi встречались с Complexity.

Первой картой для обеих команд стала Anubis. На ней "рожденные побеждать" обыграли соперника, однако дальше у команды начались проблемы.

Сначала был отдан Overpass, а после на десайдере украинский коллектив уступил со счетом 10:13, ввиду чего покинул турнир.

It was close, but we lost Nuke with a 10:13 score. This is the end of the #BLASTPremier Fall Final 2023 run. GGs @Complexity. #CS2 #navination pic.twitter.com/OSYy66MCFh