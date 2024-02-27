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Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну

Похоже, Владиславу Лайсу нормально играть вместе с террористами.
Вчера, 23:21
Владислав Laise Лайс
Владислав Laise Лайс

Экс-игрок NAVI Владислав Laise Лайс присоединился к команде Tundra eSports в качестве стендина.

Накануне в коллективе разгорелась настоящая драма, команду покинул болгарин Иван MinD_ContRoL Бориславов после конфликта с новым директором и новым капитаном.

Ранее именно Бориславов был капитаном, но новый гендиректор передал эту роль росиянину ивану pure москаленко, который был арендован у betboom.

Москаленко, напомним, активно поддерживает войну в Украину и не раз, и не два попадал из-за этого в скандалы. Кроме того в команде есть еще один представитель болот.

А теперь с этим кадром будет играть бывший игрок NAVI украинец Владислав Laise Лайс, но пока лишь в качестве временной замены.

Ранее также сообщалось, что команда Зинченко представила состав по Dota 2.

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