Фанаты выбежали на сцену во время матча MOUZ - G2 и сломали кубок "мажора"

Как оказалось, это была спланированная акция протеста одного сайта с рулетками против другого.

В пятницу, 29 марта, в рамках четвертьфинального матча PGL Major Copenhagen 2024 сошлись MOUZ и G2.

Эта встреча стала последней в рамках данной стадии и получилась она самой запоминающейся.

Во время игры на второй карте на сцену выбежали неизвестные люди, которые затем сломали трофей "мажора". По этой причине матч был прерван, сообщает HLTV.

По информации зарубежных инсайдеров, это была спланированная акция. Владелец сайта с рулетками CSGOEmpire профинансировал эту "атаку", так как G2 в мае 2023 года заключили спонсорский контракт с другим таким сайтом, CSGORoll.

Во время своего стрима владелец CSGOEmpire "Monarch" предлагал "тысячи" (валюта неизвестна) зрителям, желающим присоединиться к протесту.

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После того, как все нарушители были задержаны и выведены с арены, было объявлено о скором возобновлении поединка.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей PGL Major Copenhagen 2024.

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