Цыганков получил особую карточку в EA FC24 в честь грядущего Евро

Виктор Цыганков, хавбек Жироны, удостоился особой карточки в футбольном симуляторе EA FC 24 в честь чемпионата Европы.

Украинец получил в Ultimate Team невероятный буст +9 ко всем характеристикам, 3 особых способности, а также возможность получить дополнительный апгрейд за успехи сборной на турнире.

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Отметим, что карточку может получить любой желающий, выполнив лишь определенное количество заданий в "сезоне".

Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги.

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