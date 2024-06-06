Цыганков получил особую карточку в EA FC24 в честь грядущего Евро
Украинцу солидно "бустанули" характеристики.
Виктор Цыганков, хавбек Жироны, удостоился особой карточки в футбольном симуляторе EA FC 24 в честь чемпионата Европы.
Украинец получил в Ultimate Team невероятный буст +9 ко всем характеристикам, 3 особых способности, а также возможность получить дополнительный апгрейд за успехи сборной на турнире.
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Отметим, что карточку может получить любой желающий, выполнив лишь определенное количество заданий в "сезоне".
Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги.
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