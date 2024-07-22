Валерий b1t Ваховский впервые в карьере получил награду MVP турнира от HLTV
Украинец стал одним из факторов успеха NaVi на Esports World Cup 2024.
Украинская киберспортивная команда Natus Vincere выиграла турнир Esports World Cup 2024.
В решающем поединке "рожденные побеждать" победили европейский коллектив G2 - 2:1.
Украинский игрок NAVI Валерий b1t Ваховский стал MVP турнира по версии HLTV.
Он впервые в карьере завоевал награду MVP от HLTV.
Ранее S1mple сделал заявление по поводу своего возвращения в CS2.
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