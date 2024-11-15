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Украина выиграла серебро чемпионата мира по PUBG Mobile и вошла в ТОП-8 с Mobile Legends

Завершились турниры по двум дисциплинам на IESF World Esports Championship.
Сегодня, 16:26
SLONIK
SLONIK

В городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии проходит киберспортивный чемпионат мира IESF World Esports Championship участие в котором приняли и украинские команды в разных дисциплинах.

Так, сборная Украины с PUBG Mobile (TULIKA, SLONIK, OldBoy, Havlik и тренер Bam1ni) смогла стать второй на турнире и выиграла 24 тысячи долларов призовых. Победу здесь одержала команда Турции, третьими оказались бразильцы, а четвертыми представители Мьянмы.

Команда Mobile Legends смогла занять второе место в квартете на групповом этапе, но в четвертьфинале уступили команде хозяев турнира Саудовской Аравии, заработав таким образом 5 тысяч долларов призовых.

Отметим, что также участие на чемпионате мира ISF World Esports Championship принимает  сборная из Counter Strike 2.

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