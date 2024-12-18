NaVi прошли в гранд финал чемпионата мира по PUBG

Завершилась третья отборочная неделя на Global Championship 2024, по итогам которой определились все команды, которые сыграют в гранд финале.

Среди претендентов на главный трофей будет украинская киберспортивная организация Natus Vincere. По итогам трех недель квалификации Рожденные побеждать заняли второе место, уступив только представителям Китая из Petrichor Road. В гранд финале, который пройдет с 20 по 22 декабря, команды поборются за титул чемпиона и призовой фонд в размере 1'500'000 долларов.

Отметим, что Natus Vincere уже побеждали на Global Championship 2022, но с тех пор организация полностью изменила состав и сделала ставку на украинских игроков.

Напомним, что на CS2 Perfect World Shanghai Major победили представители государства-террориста Team Spirit.

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