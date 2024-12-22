NaVi заняли шестое место на PUBG Global Championship 2024

Определился чемпион мира по киберспортивной дисциплине PUBG.

Украинская организация Natus Vincere начинала финальный день на 15 месте, но удачная игра сегодня позволила занять шестое место. За свои достижения на Global Championship Navi заработали 66'000 долларов.

Победу на турнире одержала вьетнамская организация The Expendables, которая заработала 141 балл и опередила всех конкурентов. Также «Неудержимые» отличились поддержкой Украины, а именно наличием на игровом месте флага нашей страны.

Второе и третье место на чемпионате заняли TSM и Freecs, которые набрали 139 и 138 баллов соответственно.

Самым ценным игроком чемпионата признан Нгуен «Clories» Лонь Хао, который выступает за команду The Expendables.

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