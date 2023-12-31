Шестикратный чемпион мира по велоспорту обвиняется в убийстве своей жены

Двукратный чемпион мира по велотреку и четырехкратный чемпион мира по шоссейным велогонкам Роан Деннис оказался под следствием.

Как сообщает ABC News, вчера, 30 декабря, на севере Аделаиды произошла авария с участием Роан и олимпийской чемпионки по велоспорту Мелиссы Хоскинс.

Деннис на машине сбил Хоскинс, в результате чего он доставил ее в больницу. Ночью 32-летняя женщинка скончалась от полученных травм.

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Деннис арестован по обвинению в причинении смерти в результате опасного вождения, вождения без должной осторожности и создания угрозы жизни. Отмечается, что 33-летний австралиец был освобожден после внесения залога. Суд по делу состоится в марте 2024 года.

Хоскинс была известна как бывшая велогонщица. Она участвовала в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. В 2017 году австралийка завершила профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела погиб экс-баскетболист сборной Украины.

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