Женская сборная Украины впервые проиграла в Золотой Евролиге

Национальная команда Украины разгромно уступила Швеции в 5-м туре Золотой Евролиги. Скандинавки одержали победу над подопечными Якуба Глушака в трех сетах.

Украинки упустили стартовый рывок шведских волейболисток (1:6). В дальнейшем шведская сборная держала Украину на безопасном расстоянии. В конце концов, догнать соперниц команда Глушака не сумела.

Зато навязала конкуренцию во второй партии. На пике "сине-желтые" даже имели 5-очковое преимущество над скандинавской сборной. Впрочем, Швеция, уступая 21:24, выиграла 5 розыгрышей подряд и удвоила преимущество.

В третьем же сете сборная Украины фактически сдалась и впервые проиграла в турнире этого года. Пока "сине-желтые" остаются лидером, имея в активе 12 очков. Следующий матч – 15 июня против Словакии.

Золотая Евролига

женщины

Швеция – Украина – 3:0 (25:20, 26:24, 25:19)

Напомним, ранее мужская сборная Украины обыграла США на старте Лиги наций.

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