Драфт НФЛ: в ТОП-5 выбрали трех квотербеков

В Канзас-Сити состоялась первая серия церемонии драфта НФЛ, во время которой 30 молодых футболистов узнали команды, в которых начнут свою профессиональную карьеру.

Под первым номером Каролина Пантерс выбрала квотербека из Алабамы Брайса Янга, который в 2021 году был признан лучшим студентом страны.

Топ-10 драфта НФЛ 2023 года

Брайс Янг, квотербек - Каролина Пентерс Си Джей Страуд, квотербек - Хьюстон Тэксанс Уилл Андерсон, лайнбекер - Хьюстон Тэксанс Энтони Ричардсон, квотербек - Индианаполис Колтс Девон Уизерспун, корнербек - Сиэтл Сихокс Пэрис Джонсон, текл - Аризона Кардиналлс Тайри Уилсон, дефенсив энд - Лас-Вегас Рейдерс Бижан Робинсон, раннинг бэк - Атланта Фэлконс Джейлен Картер, дефенсив энд - Филадельфия Иглз Дарнелл Райт, тэк - Чикаго Беарс

Отметим, что еще шесть раундов драфта пройдут в ночь с 28 на 29 апреля, а также в ночь с 29 на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в НФЛ состоялся переход четырехкратного MVP.