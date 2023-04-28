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Драфт НФЛ: в ТОП-5 выбрали трех квотербеков

Состоялся первый раунд драфта Национальной футбольной лиги.
Сегодня, 09:50
Брайс Янг / Getty Images
Брайс Янг / Getty Images

В Канзас-Сити состоялась первая серия церемонии драфта НФЛ, во время которой 30 молодых футболистов узнали команды, в которых начнут свою профессиональную карьеру.

Под первым номером Каролина Пантерс выбрала квотербека из Алабамы Брайса Янга, который в 2021 году был признан лучшим студентом страны.

Топ-10 драфта НФЛ 2023 года

  1. Брайс Янг, квотербек - Каролина Пентерс
  2. Си Джей Страуд, квотербек - Хьюстон Тэксанс
  3. Уилл Андерсон, лайнбекер - Хьюстон Тэксанс
  4. Энтони Ричардсон, квотербек - Индианаполис Колтс
  5. Девон Уизерспун, корнербек - Сиэтл Сихокс
  6. Пэрис Джонсон, текл - Аризона Кардиналлс
  7. Тайри Уилсон, дефенсив энд - Лас-Вегас Рейдерс
  8. Бижан Робинсон, раннинг бэк - Атланта Фэлконс
  9. Джейлен Картер, дефенсив энд - Филадельфия Иглз
  10. Дарнелл Райт, тэк - Чикаго Беарс

Отметим, что еще шесть раундов драфта пройдут в ночь с 28 на 29 апреля, а также в ночь с 29 на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в НФЛ состоялся переход четырехкратного MVP.


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