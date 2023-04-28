Драфт НФЛ: в ТОП-5 выбрали трех квотербеков
Состоялся первый раунд драфта Национальной футбольной лиги.
В Канзас-Сити состоялась первая серия церемонии драфта НФЛ, во время которой 30 молодых футболистов узнали команды, в которых начнут свою профессиональную карьеру.
Под первым номером Каролина Пантерс выбрала квотербека из Алабамы Брайса Янга, который в 2021 году был признан лучшим студентом страны.
Топ-10 драфта НФЛ 2023 года
- Брайс Янг, квотербек - Каролина Пентерс
- Си Джей Страуд, квотербек - Хьюстон Тэксанс
- Уилл Андерсон, лайнбекер - Хьюстон Тэксанс
- Энтони Ричардсон, квотербек - Индианаполис Колтс
- Девон Уизерспун, корнербек - Сиэтл Сихокс
- Пэрис Джонсон, текл - Аризона Кардиналлс
- Тайри Уилсон, дефенсив энд - Лас-Вегас Рейдерс
- Бижан Робинсон, раннинг бэк - Атланта Фэлконс
- Джейлен Картер, дефенсив энд - Филадельфия Иглз
- Дарнелл Райт, тэк - Чикаго Беарс
Отметим, что еще шесть раундов драфта пройдут в ночь с 28 на 29 апреля, а также в ночь с 29 на 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в НФЛ состоялся переход четырехкратного MVP.