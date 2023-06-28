Погиб бывший квотербек Петриотс, он не смог выплыть из воды на пляже

35-летний Райан Маллет с группой других людей в городе Дестин, штат Флорида, отдыхали на пляже, но не все смогли выбраться на берег у песчаной косы.

Спасатели прибыли на место и пытались помочь. Когда из воды извлекли Маллета, он уже не дышал, но был жив. Тем не менее, в больнице константировали его смерть.

В 2011 году Райана задрафтовали Нью-Ингленд Петриотс, где он должен был подстраховывать Тома Брейди. Через два сезона Маллен появился на поле всего четыре раза и после этого поездил несколькими другими командами НФЛ.

В последние годы мужчина тренировал детскую команду в родном Арканзасе.

Несколько месяцев назад произошел новый драфт НФЛ, где в ТОП-5 выбрали сразу трех квотербеков.