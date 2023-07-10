iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Появился первый университет, чьих воспитанников выбирали первым пиком на четырех драфтах

Пол Скинс пополнил ряды Питтсбург Пайрэтс.
Сегодня, 08:55
Пол Скинс / Getty Images
Пол Скинс / Getty Images

В рамках профессиональной бейсбольной лиги проходит драфт, по итогу которого команды выбирают себе новых игроков.

Питтсбург Пайрэтс своим первым выбором на драфте выбрали представителя LSU Tigers Пола Скинса. Игрок был выбран первым пиком в первом драфте.

Читай также: Летняя лига НБА: Вембаньяма выступил ярко, но Сан-Антонио проиграл, Паркер вытащил Хьюстон

Примечательно, что LSU Tigers стал первым университетом, чьих воспитанников выбирали первым пиком на четырех драфтах:

  • NFL (национальная футбольная лига)
  • NBA (национальная баскетбольная лига)
  • WNBA (женская национальная баскетбольная ассоциация)
  • MLB (профессиональная бейсбольная лига)

Ранее сообщалось, что финалист НБА стал участником трехстороннего обмена.


Статьи по теме

Невероятная красота: Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами Невероятная красота: Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами
Дибала отреагировал на слухи о возможном уходе из Ромы Дибала отреагировал на слухи о возможном уходе из Ромы
"Ой, пожалуйста": Азаренко отреагировала на то, что Свитолина не пожала ей руку на Уимблдоне "Ой, пожалуйста": Азаренко отреагировала на то, что Свитолина не пожала ей руку на Уимблдоне
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции Александр Усик - Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Другие страны10:15
Невероятная красота: Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами
Европа09:39
Дибала отреагировал на слухи о возможном уходе из Ромы
Теннис09:20
"Ой, пожалуйста": Азаренко отреагировала на то, что Свитолина не пожала ей руку на Уимблдоне
Игровые08:55
Появился первый университет, чьих воспитанников выбирали первым пиком на четырех драфтах
Бокс08:39
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции
Европа08:25
Дембеле определился с будущим в Барселоне
Теннис08:04
Уимблдон-2023 (WTA): Жабер сыграет с Квитовой, Свитолина вышла в 1/4 финала
Украина07:54
Динамо уничтожило словенский клуб, забив 9 мячей
Бокс07:45
Хэйни назвал самого желаемого соперника
Теннис07:30
Уимблдон-2023 (ATP): Алькарас сразится с Берреттини, Димитров выбил Тиафу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK