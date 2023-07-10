Появился первый университет, чьих воспитанников выбирали первым пиком на четырех драфтах

В рамках профессиональной бейсбольной лиги проходит драфт, по итогу которого команды выбирают себе новых игроков.

Питтсбург Пайрэтс своим первым выбором на драфте выбрали представителя LSU Tigers Пола Скинса. Игрок был выбран первым пиком в первом драфте.

With the first pick of the 2023 MLB Draft, we have selected RHP Paul Skenes. pic.twitter.com/2ATWsp6Alo — Pittsburgh Pirates (@Pirates) July 9, 2023

Читай также: Летняя лига НБА: Вембаньяма выступил ярко, но Сан-Антонио проиграл, Паркер вытащил Хьюстон

Примечательно, что LSU Tigers стал первым университетом, чьих воспитанников выбирали первым пиком на четырех драфтах:

NFL (национальная футбольная лига)

NBA (национальная баскетбольная лига)

WNBA (женская национальная баскетбольная ассоциация)

MLB (профессиональная бейсбольная лига)

✔️ NFL

✔️ NBA

✔️ WNBA

✔️ MLB



The ONLY school in the country with No. 1 picks in all four major drafts: 𝗟𝗦𝗨 🐯 pic.twitter.com/908I6SL4Xv — SEC Network (@SECNetwork) July 9, 2023

Ранее сообщалось, что финалист НБА стал участником трехстороннего обмена.