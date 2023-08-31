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Матч университетских волейбольных команд в США установил мировой рекорд в женском спорте

На игре был зафиксирован небывалый показатель посещаемости.
Сегодня, 15:32
Матч собрал на трибунах 92003 зрителя / Getty Images
Матч собрал на трибунах 92003 зрителя / Getty Images

В американском Линкольне, штат Небраска, на волейбольном матче был установлен мировой рекорд посещаемости в истории женского спорта.

Как сообщает ESPN, рекордное количество зрителей присутствовало на игре между женскими командами университетов Небраски и Омахи (3:0) на Memorial Stadium. Поединок собрал на трибунах 92003 зрителя.

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Этот матч стал самым посещаемым в истории собственно волейбола, а также в истории женского спорта в целом.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года на футбольном матче женской Лиги чемпионов между Барселоной и Вольфсбургом. Полуфинальный поединок турнира на Камп Ноу собрал 91 648 зрителей.

Стоит отметить, что волейбольную площадку для матча между Небраской и Омахой построили на стадионе, который в основном используется местной командой по американскому футболу. Началу поединка предшествовало авиационное шоу, а после игры состоялось пиротехническое шоу и концерт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол США

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