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Команда по американскому футболу провела матч с флагом Украины на шлемах

Нью-Йорк Джетс оказывает помощь украинскому народу.
Сегодня, 08:30
Нью-Йорк Джетс / Getty Images
Нью-Йорк Джетс / Getty Images

В рамках Национальной-футбольной лиги Нью-Йорк Джетс на своем поле принимал Нью-Ингленд Петриотс.

Хозяева поля провели акцию поддержки для Украины. Игроки вышли на поединок с флагом Украины на шлемах.

Отметим, что Нью-Йорк Джетс проиграли встречу - 10:15.

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Напомним, Нью-Йорк Джетс уже выражали поддержку Украине. В апреле клуб выделил один миллион долларов на помощь украинским беженцам.

Председателем правления Джетс является Роберт Вуд Джонсон. Его жена, Сюзанна, происходит из семьи украинских эмигрантов и постоянно поддерживает украинских беженцев, ветеранов и их семьи.

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