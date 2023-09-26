Команда по американскому футболу провела матч с флагом Украины на шлемах

В рамках Национальной-футбольной лиги Нью-Йорк Джетс на своем поле принимал Нью-Ингленд Петриотс.

Хозяева поля провели акцию поддержки для Украины. Игроки вышли на поединок с флагом Украины на шлемах.

NICK BAWDEN TD. WE'RE WITHIN 3.



📺 #NEvsNYJ on CBS pic.twitter.com/UvZzjRFlai — New York Jets (@nyjets) September 24, 2023

Отметим, что Нью-Йорк Джетс проиграли встречу - 10:15.

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Напомним, Нью-Йорк Джетс уже выражали поддержку Украине. В апреле клуб выделил один миллион долларов на помощь украинским беженцам.

Председателем правления Джетс является Роберт Вуд Джонсон. Его жена, Сюзанна, происходит из семьи украинских эмигрантов и постоянно поддерживает украинских беженцев, ветеранов и их семьи.

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