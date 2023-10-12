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Резник и Попов завершили выступления на чемпионате мира-2023 по пляжному волейболу

В 1/16 финала украинцы в двух сетах уступили нидерландскому тандему.
Сегодня, 08:33
Украинцы проиграли в 1/16 финала ЧМ-2023 / ФВУ
Украинцы проиграли в 1/16 финала ЧМ-2023 / ФВУ

Эдуард Резник и Сергей Попов не смогли пробиться в 1/8 финала чемпионата мира-2023 по пляжному волейболу, который проходит в мексиканском городе Тласкала.

Украинцы, являющиеся 21-м номером мирового рейтинга, заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф турнира, где в 1/16 финала им противостояла 26-я пара мира из Нидерландов Мэттью Иммерс и Стивен ван де Вельде.

Украинские волейболисты проиграли нидерландскому тандему в двух сетах со счетом 16:21, 13:21.

Чемпионат мира по пляжному волейболу
1/16 финала

Эдуард Резник / Сергей Попов (Украина) - Мэттью Иммерс / Стивен ван де Вельде (Нидерланды) 16:21, 13:21

Таким образом, украинцы, представленные на чемпионате мира впервые за последние десять лет, разделят семнадцатую позицию в классификации мирового первенства с командами, которые также проиграли на стадии 1/16 финала, и заработают 640 рейтинговых очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира пляжный волейбол Сергей Попов

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