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НФЛ: Махомс в четвертый раз за пять лет вывел Канзас в Супербоул

Определились участники Супербоула-2024.
Сегодня, 07:00
Канзас-Сити - настоящий гегемон / Getty Images
Канзас-Сити - настоящий гегемон / Getty Images

В Национальной Футбольной Лиге прошли финалы конференций, победители которых сойдутся в главном матче всего сезона – Супербоуле.

Чемпионами Национальной Футбольной Конференции уже в четвертый раз за последние пять лет стала команда Канзас Сити Чифс, которая смогла одолеть первых сеяных - Балтимор Рейвенс. После равной первой четверти, в которой команды совершили по одному тачдауну, во второй Чифс обыграли соперника 10:0. А после перерыва зрители увидели всего три набранных очка – Балтимор реализовал филдгол, но этого не хватило, чтобы догнать соперника.

Финал НФК
Билтимор – Канзас-Сити 10:17

В поединке в рамках финала Американской Футбольной Конференции Сан-Франциско 49ерс провели поединок с Детройт Лайонс. "Львы" круто начали матч, дважды оформив тачдауны в первой четверти, при этом соперники не набрали ни одного очка, даже смазали филдгол.

Вторую четверть Сан-Франциско начали с тачдауна, но еще до перерыва пропустили 10 баллов и ушли на отдых со счетом 7:24. Но фантастическая третья четверть вернула интригу – точный филдгол, а затем два тачдауна за две минуты и вот счет уже равный – 24:24.

49ерс не собирались останавливаться и продолжали набирать очки. В итоге они совершили рывок 27:0 и лишь за минуту до конца позволили сопернику оформить тачдаун, но уже было поздно, Сан-Франциско победили и нас ожидает повторение Супербоула 2020 года.

Финал АФК
Сан-Франциско - Детройт 34:31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: американский футбол

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