Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов на 21 августа

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате Европы в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартовал Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

В воскресенье, 21 августа, в последний день проведения турнира состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

10:16. Парагребля на байдарках і каноэ: Диана Лагутенко (байдарка-одиночка, KL2, 200 метров)

10:21. Парагребля на байдарках і каноэ: Николай Синюк (байдарка-одиночка, KL2, 200 метров)

10:26. Парагребля на байдарках і каноэ: Марина Мажула (байдарка-одиночка, KL1, 200 метров)

12:30. Гребля на байдарках і каноэ: Павел Алтухов (каноэ-одиночка, 500 метров)

12:44. Гребля на байдарках і каноэ: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 200 метров)

12:58. Гребля на байдарках і каноэ: Андрей Рыбачок, Виталий Вергелес (каноэ-двойка, 200 метров)

13:12. Гребля на байдарках і каноэ: Анастасия Горлова, Людмила Куклиновская (байдарка-двойка, 200 метров)

13:59. Гребля на байдарках і каноэ: Елена Скворцова (байдарка-одиночка, 500 метров, финал В)

14:29. Гребля на байдарках і каноэ: Андрей Рыбачок, Виталий Вергелес (каноэ-двойка, 500 метров)

14:43. Гребля на байдарках і каноэ: Олег Кухарик, Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 метров)

14:45. Спортивная гимнастика: Илья Ковтун (свободные упражнения)

14:57. Гребля на байдарках і каноэ: Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 метров)

15:26. Гребля на байдарках і каноэ: Анастасия Горлова, Людмила Куклиновская, Диана Танько, Наталья Докиенко (байдарка-четверка, 500 метров)

16:01. Спортивная гимнастика: Игорь Радивилов (кольца)

16:30. Гребля на байдарках і каноэ: Александр Сиромятников (байдарка-одиночка, 5000 метров)

16:39. Спортивная гимнастика: Игорь Радивилов (опорный прыжок)

17:05. Гребля на байдарках і каноэ: Диана Соловьева (байдарка-одиночка, 5000 метров)

17:18. Спортивная гимнастика: Илья Ковтун (параллельные брусья)

17:50. Гребля на байдарках і каноэ: Людмила Бабак (каноэ-одиночка, 5000 метров)

20:05. Легкая атлетика: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко (врыжки в высоту)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком медалей, которые украинцы заработали на турнире.