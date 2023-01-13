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НОК официально утвердил отставку Беленюка и Шевченко, а также исключил Суркиса и Шуфрича

Организация приняла важные решения.
Сегодня, 12:25
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины принял решение по поводу отставки функционеров, которых избрали на период 2022-2026 годов.

Во время Генеральной ассамблеи НОК официально утвердил решение о принятии отставки Жена Беленюка, Георгия Зубко, Евгения Пронина и Андрея Шевченко.

В голосовании приняли участие 107 человек, из которых 100 проголосовали за, 1 человек – против, а шестеро воздержались.

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Кроме того, НОК принял решение об отставке Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, Андрея Кожемякина.

Напомним, что Беленюк, Шевченко, Зубко и Пронин вышли из состава НОК после включения Суркиса и Шуфрича в состав комитета.


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