Всемирные пляжные игры на Бали отменили за месяц до старта

В Индонезии на острове Бали в следующем месяце должны были стартовать Всемирные пляжные игры 2023 года, но турнир был отменен.

Организаторы сообщили Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) о том, что не смогут провести турнир. Причина банальна – отсутствие финансирования.

Правительство страны ранее заявило, что выделит определенную сумму на организацию турнира, но министерство финансов Индонезии в конце концов отказалось выделять средства.

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Отметим, что это должен быть второй розыгрыш Всемирных пляжных игр. В 2019 году он проходил в Дохе и сборная Украины тогда заработала три медали - серебро и две бронзы в пляжной борьбе.

Среди других на турнире предстояли соревнования по пляжному волейболу, пляжного футбола, серфинга, борьбы, акватлона и многих других видов спорта.