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Беленюк прошел в бронзовый финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Украинский спортсмен все же получит шанс завоевать медаль.
Сегодня, 20:20
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Жан Беленюк все же прошел в бронзовый финал на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе в Белграде.

В утешительных боях украинец добыл две победы, одолев Тони Метсомеки из Финляндии и Жалгасбая Бердымуратова из Узбекистана.

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Таким образом, в поединке за бронзу Беленюк встретится с Нурсултаном Турсиновым из Казахстана. Борцы встретятся 24 сентября.

Напомним, чемпионат мира по борьбе в Белграде является квалификационным турниром, где разыгрываются лицензии на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: греко-римская борьба Жан Беленюк

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