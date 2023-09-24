Беленюк прошел в бронзовый финал чемпионата мира по греко-римской борьбе
Украинский спортсмен все же получит шанс завоевать медаль.
Жан Беленюк все же прошел в бронзовый финал на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе в Белграде.
В утешительных боях украинец добыл две победы, одолев Тони Метсомеки из Финляндии и Жалгасбая Бердымуратова из Узбекистана.
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Таким образом, в поединке за бронзу Беленюк встретится с Нурсултаном Турсиновым из Казахстана. Борцы встретятся 24 сентября.
Напомним, чемпионат мира по борьбе в Белграде является квалификационным турниром, где разыгрываются лицензии на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.
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