Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на этапе Кубка мира по скелетону

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал четвертым на этапе Кубка мира в Лейк Плейсиде.

Наш спортсмен разделил 4-ю позицию с Мэттом Вестоном (Великобритания). Они уступили 0,2 секунды итальянцу Амедео Багнису, занявшему 3-е место.

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Отметим, что Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на этапах Кубка мира по скелетону. Он в третий раз в карьере финишировал в шестерке лучших, что является лучшим результатом в истории Украины по сей день.

Кубок мира по скелетону. Лейк Плейсид

1. Чжэн Инь (Китай) – 1.46,97

2. Маркус Ваятт (Великобритания) – 0,04

3. Амедео Багнис (Италия) – 0,37

4. Владислав Гераскевич (Украина) – 0,57

4. Мэтт Вестон (Великобритания) – 0,57

24. Ярослав Лавренюк (Украина) – 2,81

Ранее сообщалось, что россиян не допустили к участию в параде на открытии Олимпиады в Париже.

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