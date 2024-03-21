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Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на этапе Кубка мира по скелетону

Спортсмен улучшил свой индивидуальный результат.
Сегодня, 21:26
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал четвертым на этапе Кубка мира в Лейк Плейсиде.

Наш спортсмен разделил 4-ю позицию с Мэттом Вестоном (Великобритания). Они уступили 0,2 секунды итальянцу Амедео Багнису, занявшему 3-е место.

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Отметим, что Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на этапах Кубка мира по скелетону. Он в третий раз в карьере финишировал в шестерке лучших, что является лучшим результатом в истории Украины по сей день.

Кубок мира по скелетону. Лейк Плейсид

  • 1. Чжэн Инь (Китай) – 1.46,97
  • 2. Маркус Ваятт (Великобритания) – 0,04
  • 3. Амедео Багнис (Италия) – 0,37
  • 4. Владислав Гераскевич (Украина) – 0,57
  • 4. Мэтт Вестон (Великобритания) – 0,57
  • 24. Ярослав Лавренюк (Украина) – 2,81

Ранее сообщалось, что россиян не допустили к участию в параде на открытии Олимпиады в Париже.

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