Соболенко отказалась выступать на Олимпиаде
Представительница беларуси Арина Соболенко заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде.
По словам теннисистке, она займется своим здоровьем.
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"Я не буду играть на Олимпиаде, это из-за всех этих правил WTA. Я должна чем-нибудь пожертвовать.
На этом этапе моей карьеры, и особенно со всеми трудностями, с которыми я боролась в прошлом месяце, я чувствую, что мне нужно позаботиться о своем здоровье. Это слишком в плане графика. Я решила позаботиться о своем здоровье", - приводит слова Арины Talking Tennis.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Алькарас установил несколько достижений, выиграв Ролан Гаррос-2024.
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