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Соболенко отказалась выступать на Олимпиаде

Одна из лучших теннисисток мира не сыграет в Париже.
Сегодня, 15:34
Арина Соболенко / Getty Images
Арина Соболенко / Getty Images

Представительница беларуси Арина Соболенко заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде.

По словам теннисистке, она займется своим здоровьем.

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"Я не буду играть на Олимпиаде, это из-за всех этих правил WTA. Я должна чем-нибудь пожертвовать. 

На этом этапе моей карьеры, и особенно со всеми трудностями, с которыми я боролась в прошлом месяце, я чувствую, что мне нужно позаботиться о своем здоровье. Это слишком в плане графика. Я решила позаботиться о своем здоровье", - приводит слова Арины Talking Tennis.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Алькарас установил несколько достижений, выиграв Ролан Гаррос-2024.

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