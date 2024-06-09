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Алькарас установил несколько достижений, выиграв Ролан Гаррос-2024

Наследник Рафаєля Надаля в очередной раз вписал себя в историю мирового тенниса.
Сегодня, 21:20
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В воскресенье, 9 июня, в рамках финала мужской сетки Ролан Гаррос 2024 года встретились Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Молодой испанец победил своего оппонента со счетом 3-2, впервые в своей карьере став победителем Открытого чемпионата Франции.

Как сообщает официальный сайт ATP, этой победой Алькарас вошел в историю тенниса.

Карлос в возрасте 21 года стал самым молодым теннисистом, завоевавшим главный трофей на всех трех покрытиях — грунте, харде и траве. 

Он стал седьмым игроком, которому это удалось сделать, после Рафаэля Надаля (22), Матса Виландера (23), Джимми Коннорса (26), Роджера Федерера (27), Новака Джоковича (29) и Андре Агасси (29).

Алькарас стал самым молодым теннисистом, вышедшим в финал на всех трех покрытиях. Он провел три чемпионских матча на турнирах Большого шлема — Открытом чемпионате США (2022), Уимблдоне (2023) и Ролан Гаррос (2024) — и выиграл их все.

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Испанец стал вторым самым молодым чемпионом Ролан Гаррос с 2000 года, уступив только Надалю, который поднимал кубок за победу над головой 14 раз.

Алькарас - один из семи теннисистов, выигравших свои первые три финала крупных турниров. Свои первые три финала выиграли также Бьорн Борг, Джимми Коннорс, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен и Стэн Вавринка, а Роджер Федерер выиграл свои первые семь финалов.

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