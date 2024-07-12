Леброн Джеймс рассказал, выступит ли он на Олимпиаде-2028

Лидер сборной США по баскетболу Леброн Джеймс высказался о своем будущем в национальной команде.

Баскетболист заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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"Нет, меня там не будет. Я уеду из этого города, когда Олимпийские игры приедут в Лос-Анджелес.

Меня не будет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Я уеду оттуда", - приводит слова американца Bleacher Report.

Отметим, что на момент Олимпиады-2028 Леброну будет 43 года.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон согласовал новый контракт с Лейкерс.

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