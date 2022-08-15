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Хайповый легковес Пимблетт сделал прогноз на поединок Оливейра - Махачев

Ирландец верит в успех бразильца.
Вчера, 18:51
Пэдди Пимблетт / Getty Images
Пэдди Пимблетт / Getty Images
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Легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о грядущем титульном поединке между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

"Это будет громкий матч, но я думаю, что Чарльз будет слишком силен для Махачева. Оливейра финиширует Ислама, примерно в третьем раунде. Чарльз побеждал оппонентов гораздо более высокого уровня, дрался с куда более опасными бойцами. Я думаю, что Махачев не смажет справиться с его арсеналом", – сказал Пимблетт в интервью MMA Fighting.

Напомним, поединок Оливейра - Махачев состоится 23 октября на турнире UFC 280.

Ранее Оливейра заявил, что не хотел организации боя с Махачевым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Чарльз Оливейра
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