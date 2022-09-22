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Нейт Диаз может продолжить карьеру в Bellator

Легенда MMA ведет переговоры с новым промоушеном.
Сегодня, 13:19
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images
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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что организация ведет переговоры с полусредневесом Нейтом Диазом, который покинул UFC.

"Мы связались с ним и ведем переговоры, но я уверен, что он общается не только с нами.

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Знаю, что он хочет боксировать с Джейком Полом, у которого назначен бой с Андерсоном Сильвой на Showtime, но мы надеемся заключить с ним сделку, чтобы бои по правилам ММА он проводил у нас. Мы находимся в диалоге", – сказал Кокер в интервью BJPenn.

Напомним, 11 сентября Диаз завершил карьеру в UFC, победив на UFC 279 удушающим приемом в четвертом раунде Тони Фергюсона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: bellator Нейт Диаз
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