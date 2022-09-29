Мендес: Волкановски – хороший соперник для Махачева
Известный тренер подобрал нового оппонента для своего подопечного.
Тренер зала АКА Хавьер Мендес заявил, что хотел бы увидеть бой Ислама Махачева против Алексом Волкановски.
"Для меня интереснее Алекс, а не Конор, потому что он сейчас в ударе. Волкановски – отличный боец, он не будет разводить вокруг боя грязь.
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Это хороший соперник для Ислама именно с точки зрения спортсмена, а не шоумена. Он классный спортсмен из очень известного зала, где тренируют настоящие профессионалы. Я очень уважаю этих ребят", – сказал Мендес в интервью MiddleEasy.
Напомним, 22 октября на UFC 280 Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за титул в легком весе.