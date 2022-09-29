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Мендес: Волкановски – хороший соперник для Махачева

Известный тренер подобрал нового оппонента для своего подопечного.
Сегодня, 18:53
Хавьер Мендес / Getty Images
Хавьер Мендес / Getty Images
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Тренер зала АКА Хавьер Мендес заявил, что хотел бы увидеть бой Ислама Махачева против Алексом Волкановски.

"Для меня интереснее Алекс, а не Конор, потому что он сейчас в ударе. Волкановски – отличный боец, он не будет разводить вокруг боя грязь.

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Это хороший соперник для Ислама именно с точки зрения спортсмена, а не шоумена. Он классный спортсмен из очень известного зала, где тренируют настоящие профессионалы. Я очень уважаю этих ребят", – сказал Мендес в интервью MiddleEasy.

Напомним, 22 октября на UFC 280 Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за титул в легком весе.

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