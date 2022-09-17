Волкановски будет запасным в бою Махачев – Оливейра
Австралиец готов заменить кого-то из бойцов.
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски готов заменить Чарльза Оливейру или Ислама Махачева в титульном бою.
"Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них. Я буду следующим", – написал Волкановски в твиттере.
I’ll show up to fight either of them. I’ve got next 👊 #ufc280 @CharlesDoBronxs @MAKHACHEVMMA https://t.co/kjcgKhBjbM— Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) September 17, 2022
Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.
Ранее Махачев сделал прогноз на свой бой против Оливейры.