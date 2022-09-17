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Волкановски будет запасным в бою Махачев – Оливейра

Австралиец готов заменить кого-то из бойцов.
Вчера, 22:20
Алекс Волкановски / Getty Images
Алекс Волкановски / Getty Images
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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски готов заменить Чарльза Оливейру или Ислама Махачева в титульном бою.

"Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них. Я буду следующим", – написал Волкановски в твиттере.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее Махачев сделал прогноз на свой бой против Оливейры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алекс волкановски
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