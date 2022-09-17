Волкановски будет запасным в бою Махачев – Оливейра

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски готов заменить Чарльза Оливейру или Ислама Махачева в титульном бою.

"Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них. Я буду следующим", – написал Волкановски в твиттере.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее Махачев сделал прогноз на свой бой против Оливейры.