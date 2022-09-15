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Махачев сделал прогноз на свой бой против Оливейры

Претендент верит в свою победу над экс-чемпионом.
Сегодня, 16:15
Махачев - Оливейра / Getty Images
Махачев - Оливейра / Getty Images
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Боец UFC Ислам Махачев рассказал о том, как пройдет его бой с Чарльзом Оливейрой.

"В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело. Не могу дождаться 22 октября!" – написал Махачев в твиттере.

Напомним, на кону боя Махачева и Оливейры будет вакантный титул в легком весе. Бой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее Оливейра дал прогноз на свой бой против Махачева.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Чарльз Оливейра
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