Махачев сделал прогноз на свой бой против Оливейры
Претендент верит в свою победу над экс-чемпионом.
Боец UFC Ислам Махачев рассказал о том, как пройдет его бой с Чарльзом Оливейрой.
"В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело. Не могу дождаться 22 октября!" – написал Махачев в твиттере.
First round warm up, second round drag him to deep water, third round get business done Inshallah ✅ Can’t wait for Oct 22 👊🏼 @ufc https://t.co/WaLUK0Ngtz— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) September 14, 2022
Напомним, на кону боя Махачева и Оливейры будет вакантный титул в легком весе. Бой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
Ранее Оливейра дал прогноз на свой бой против Махачева.