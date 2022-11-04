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О’Мэлли после победы над Яном считает себя лучшим боксером в UFC

Американец сильно зазнался после триумфа над экс-чемпионом.
Сегодня, 19:48
Шон О’Мэлли / Getty Images
Шон О’Мэлли / Getty Images
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Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли назвал себя лучшим ударником промоушена.

"Я лучший ударник в мире. Я говорю это со времен Contender Series, хотя тогда я им еще не был, но сейчас это так.

Петр Ян мастер спорта по боксу. Есть видео с опросом, где бойцы мирового уровня, в том числе Дастин Порье, говорят, что Петр Ян лучший.

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Чувак, я заставил его бороться. Он пятнадцать раз пытался меня перевести, потому что в стойке я разбирал его на части, так что теперь я лучший боксер в UFC.

Реализовав свой потенциал, я могу стать следующим Андерсоном Сильвой. Я могу стать одним из величайших бойцов всех времен. Это меня мотивирует. Мне только что исполнилось 28 лет, и я чувствую, что у меня в запасе еще есть 10 лет", – сказал О’Мэлли в интервью IMPAULSIVE.

Напомним, что победу раздельным решением судей в бою О’Мэлли - Ян одержал американец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC
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