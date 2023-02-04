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МакГрегор и Чендлер будут тренерами следующего сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter

Конор и Майкл встретятся в октагоне в качестве тренеров TUF31.
Вчера, 23:39
Конор МакГрегор и Майкл Чендлер / Getty Images
Конор МакГрегор и Майкл Чендлер / Getty Images

Конор МакГрегор и Майкл Чендлер станут следующими тренерами 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

На официальном аккаунте UFC в Twitter было опубликовано видео, в котором президент промоушена Дана Уайт подтвердил участие МакГрегора и Чендлера в качестве тренеров TUF31, который начнется 30 мая.

Уайт сообщил, что МакГрегор и Чендлер проведут бой в конца сезона, который завершится в августе - дата и место проведения пока что еще не определены.

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36-летний американец станет для 34-летнего ирландца первым за два года соперником. Напомним, что Конор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда он сломал ногу в бою против Дастина Порье.

Стоит отметить, что последним оппонентом Чендлера также был Порье, который 12 ноября 2022 года победил Майкла удушающим приемом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор The Ultimate Fighter майкл чендлер

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