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Махачев в зрелищном поединке одолел Волкановски

Ислам Махачев успешно защитил чемпионский пояс.
Сегодня, 08:04
Ислам Махачев / Getty Images
Ислам Махачев / Getty Images

Чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев провел поединок против обладателя титула в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.

С первых минут поединка бойцы действовали осторожно, нащупывая слабые стороны соперника. Иногда страсти в октагоне набирали обороты, но желанного результата это не приносило.

В первой половине второго раунде Волкановски отправил соперника в нокдаун, после чего россиянин сразу перевел соперника в партер, но Волкановски быстро поднялся на ноги. 

В третьем раунде Ислам повалил в партер Алекса, но результата не принесло из-за хорошей защиты Волкановски.

Махачев действовал более жестко и первым номером, нанося больше урона сопернику. Несмотря на то, что Волкановски больше защищался, он также отвечал на удары.

В финальном раунде Волкановски стал больше активничать, понимая, что проигрывает. В итоге ему удалось повалить Ислама, но развить успех не сумел. 

Таким образом, победу единогласным решением добыл Махачев. Он завоевал пояс легкой весовой категории. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ислам Махачев александр волкановски

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