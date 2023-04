Боец UFC отказался от своего российского происхождения

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев, родившийся в Дагестане, но представляющий Великобританию, отказался от своего российского происхождения.

22-летний спортсмен обратился к промоушену с просьбой не указывать эту страну в качестве места его рождения.

Об этом боец написал в Twitter.

"Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход!" - написал Мокаев, опубликовав также скриншот.

I don’t like this! Please just keep Dagestan for me for my next walk out! pic.twitter.com/jrP5sYqvag