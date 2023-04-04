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Боец UFC отказался от своего российского происхождения

Мухаммад Мокаев попросил не упоминать эту страну в качестве места его рождения.
Сегодня, 08:57
Мухаммад Мокаев / Getty Images
Мухаммад Мокаев / Getty Images

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев, родившийся в Дагестане, но представляющий Великобританию, отказался от своего российского происхождения.

22-летний спортсмен обратился к промоушену с просьбой не указывать эту страну в качестве места его рождения.

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Об этом боец написал в Twitter.

"Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход!" - написал Мокаев, опубликовав также скриншот.

Мокаев дебютировал в UFC в марте 2022 года и провел четыре поединка, во всех одержав победы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC мухаммед мокаев

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