Топовый боец UFC заявил о готовности подраться с Гарсией и Дэвисом

Претендент на титул в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что хочет боксировать с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.

"Если я когда-нибудь проведу боксерский поединок, то это будет что-то вроде боя Конора против Мейвезера. Когда встречаются короли PPV в UFC и боксе.

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Райан Гарсия, Джервонта Дэвис – это два парня, с которыми я мог бы боксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить одного из них", – сказал О’Мэлли в интервью GQ Sports.

Напомним, американец является обязательным претендентом на титул в своей категории и должен будет подраться с Алджамейном Стерлингом.