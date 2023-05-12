iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Топовый боец UFC заявил о готовности подраться с Гарсией и Дэвисом

О’Мэлли хочет топ-бои.
Вчера, 21:56
Шон О’Мэлли / Getty Images
Шон О’Мэлли / Getty Images

Претендент на титул в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что хочет боксировать с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом. 

"Если я когда-нибудь проведу боксерский поединок, то это будет что-то вроде боя Конора против Мейвезера. Когда встречаются короли PPV в UFC и боксе.

Читай также: О’Мэлли после победы над Яном считает себя лучшим боксером в UFC

Райан Гарсия, Джервонта Дэвис – это два парня, с которыми я мог бы боксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить одного из них", – сказал О’Мэлли в интервью GQ Sports.

Напомним, американец является обязательным претендентом на титул в своей категории и должен будет подраться с Алджамейном Стерлингом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Шон О`Мэлли

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Ковингтон готов спуститься в легкий вес ради боя за титул с Махачевым Ковингтон готов спуститься в легкий вес ради боя за титул с Махачевым
Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором
Стала известна дата боя Джонс - Миочич Стала известна дата боя Джонс - Миочич
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:52
Европа23:52
Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Европа и мир23:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада разгромила Латвию, Швеция одолела Германию
Бокс23:22
"Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа
Европа22:55
Тренер ПСЖ рассказал о тактических схемах при выходе Месси на поле
Формула 122:44
Хэмилтон и Шакира были замечены во время совместного отдыха в Майами
Теннис22:30
Цуренко обыграла представительницу США на турнире в Риме
Европа22:20
Каннаваро: Реал – фаворит матча с Манчестер Сити
ММА21:56
Топовый боец UFC заявил о готовности подраться с Гарсией и Дэвисом
Бокс21:45
Беринчик отказался от защиты титула, оставив пояс EBU вакантным
Европа21:21
Тоттенхэм определился с новым главным тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK