Джонс потроллил в соцсетях Нганну за отказ от боя с ним

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался о подписании Фрэнсисом Нганну контракта с PFL.

"Как можно называть себя самым опасным человеком на планете, находясь на другой стороне улицы? Смешно", – написал Джонс в твиттере.

Calling yourself the baddest man on the planet from across the street, who does that? Lol