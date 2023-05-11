Стала известна дата боя Джонс - Миочич

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

"Уверен, что Джон очень хочет подраться со Стипе. Он считает его величайшим тяжеловесом всех времен и мечтает о поединке с ним. Джон хочет побить его, причем уверенно.

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Мы намерены провести этот поединок в Нью-Йорке, на Мэдисон-сквер-гарден. Скорее всего, это произойдет в ноябре", – сказал Уайт в интервью Sports Illustrated.

Напомним, в марте Джонс вернулся в UFC спустя три года и в титульном бою в тяжелом весе победил Сирила Гана.

В свою очередь Миочич дрался в последний раз в марте 2021 года, проиграв Фрэнсису Нганну пояс чемпиона в тяжелом весе.