Депортиво Алавес - Жирона: Обзор и результат матча Чемпионата Испании 10.05.2024

В рамках 36-го тура Ла Лиги Жирона на выезде встретилась с Депортиво Алавесом.

Уже на старте 1-го тайма каталонцы смогли открыть счет благодаря голу Эрика Гарсии, которому ассистировал Виктор Цыганков, однако, менее чем через 10 минут Алавес сравнял счет.

Еще до окончания первого тайма подопечные Мичела смогли вновь выйти вперед. Отличился Янхель Эррера после великолепной передачи пяткой от Артема Довбика.

Во второй 45-минутке сам Артем тоже должен был забивать, когда один из партнеров вывел его один на один, но не смог переиграть голкипера, но забил Алавес на 90+9 минуте.

Статистика матча Ла Лиги Депортиво Алавес - Жирона

Депортиво Алавес - Жирона 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 - Гарсия, 4, Эррера, 44

xG:1.51 - 2.20

Удары: 14 - 15

Удары в створ ворот: 8 - 5

Владение мячом: 35% - 65%

Алавес: Овоно - Теналья, Абкар, Марин, Лопес (Дуарте, 80) - Гевара, Бенавидес (Хаджи, 63), Гуриди - Висенте (Риоха, 63), Кике (Паничелли, 73), Симеоне (Сола, 73)

Жирона: Гассанига - Мартинес, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) - Эррера, Мартин (А. Гарсия, 73) - Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуту, 59), Савио (Валери, 84) - Довбик

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