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Сехудо сделал прогноз на потенциальный бой Макгрегор - Канело

Ирландцу придется несладко в бой с чемпионом по боксу.
Сегодня, 17:22
Генри Сехудо / Getty Images
Генри Сехудо / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо оценил шансы легковеса Конора Макгрегора в поединке с Саулем Альваресом. 

"Состоится ли бой между Конором и Канело? Думаю, что Сауль в этом заинтересован. Почему? Для него это легкие деньги.

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Канело нокаутирует его в первом или втором раунде. Он проучит Конора", – сказал Сехудо в интервью Sportskeeda.

Напомним, ирландец провел всего один боксерский поединок, который проиграл техническим нокаутом в десятом раунде против Флойда Мейвезера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Сауль Альварес Генри Сехудо

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