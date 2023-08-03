Американка из UFC обвинила соперницу в том, что она пыталась раздеть ее во время боя

Американский боец Миранда Маверик одолела Присцилу Качоэйру из Бразилии на турнире UFC 291.

Победительница поединка обвинила свою соперницу в том, что она пыталась раздеть ее прямо во время боя.

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"В какой-то момент с нее уже должны были снять очки. Она держалась за клетку, тыкала меня пальцами и совала их под бюстгалтер. Я заранее предупредила судью, и он проделал неплохую работу.

Надеюсь, весь мир не увидел меня голой. Видимо, это один из рисков подобной профессии. Но из-за такой тактики я выходила на каждый следующий раунд все более злой", - приводит слова Маверик MMA Fighting.

Отметим, что Маверик одолела Качоэйру болевым приемом в третьем раунде.

Напомним, Фергюсон проиграл за несколько секунд до завершения боя на UFC 291.