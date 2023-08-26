Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби
Американец отправил на пенсию ветерана.
В субботу, 26 августа, состоялся главный бой вечера в рамках турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре.
Полулегковес Макс Холлоуэй встретился в октагоне с Чан Сон Юнгом, более известным всем как Корейский Зомби.
Американский панчер с первый секунд боя стал накидывать множество ударов по голове и корпусу оппонента, при этот не боясь идти в клинч или даже партер.
Корейский Зомби смог продержаться два раунда, а в третьем сам решил проявить инициативу и пойти вперед, за что и был наказан жестким нокаутом.
Бой завершился в самом начале третьей пятиминутки, а Холлоуэй добыл очередную победу в свою копилку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!