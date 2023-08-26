Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби

В субботу, 26 августа, состоялся главный бой вечера в рамках турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре.

Полулегковес Макс Холлоуэй встретился в октагоне с Чан Сон Юнгом, более известным всем как Корейский Зомби.

Американский панчер с первый секунд боя стал накидывать множество ударов по голове и корпусу оппонента, при этот не боясь идти в клинч или даже партер.

Корейский Зомби смог продержаться два раунда, а в третьем сам решил проявить инициативу и пойти вперед, за что и был наказан жестким нокаутом.

Бой завершился в самом начале третьей пятиминутки, а Холлоуэй добыл очередную победу в свою копилку.

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