Стало известно, когда Амосов проведет защиту чемпионского пояса

Украинец продолжит защищать свою честь в октагоне.

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) вскоре выйдет в октагон.

Организация сообщила, что украинец проведет следующую защиту титула против 32-летнего ямайца Джейсона Джексона (15-4).

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Бой пройдет на турнире Bellator 301, который состоится 17 ноября в Чикаго, США.

В феврале текущего года Амосов победил Логана Сторли.

Ранее сообщалось, что украинец брутально нокаутировал соперника и получил контракт от UFC.

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