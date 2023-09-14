Стало известно, когда Амосов проведет защиту чемпионского пояса
Украинец продолжит защищать свою честь в октагоне.
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) вскоре выйдет в октагон.
Организация сообщила, что украинец проведет следующую защиту титула против 32-летнего ямайца Джейсона Джексона (15-4).
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Бой пройдет на турнире Bellator 301, который состоится 17 ноября в Чикаго, США.
В феврале текущего года Амосов победил Логана Сторли.
Ранее сообщалось, что украинец брутально нокаутировал соперника и получил контракт от UFC.
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