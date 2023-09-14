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Стало известно, когда Амосов проведет защиту чемпионского пояса

Украинец продолжит защищать свою честь в октагоне.
Сегодня, 10:23
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) вскоре выйдет в октагон.

Организация сообщила, что украинец проведет следующую защиту титула против 32-летнего ямайца Джейсона Джексона (15-4).

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Бой пройдет на турнире Bellator 301, который состоится 17 ноября в Чикаго, США.

В феврале текущего года Амосов победил Логана Сторли. 

Ранее сообщалось, что украинец брутально нокаутировал соперника и получил контракт от UFC.

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