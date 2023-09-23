Фергюсон проведет поединок против британского проспекта

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон узнал дату своего следующего поединка

Американский боец выйдет в октагон против британца Пэдди Пимблетта.

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Поединок состоится 16-го декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США в рамках последнего номерного турнира текущего года UFC 296.

Пэдди выступает в составе UFC с 2021 года. За это время он провел четыре бяо, в которых всегда побеждал.

Фергюсон, в свою очередь, в последний раз побеждал в 2020 году. После этого у него шесть поражений подряд.

Ранее сообщалось, что Эдвардс проведет бой с Ковингтоном на UFC 296.

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