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Фьюри назвал единственного бойца, который сможет одолеть Джона Джонса

Британец верит в успех своего соотечественника.
Сегодня, 10:20
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил, что Том Аспинэлл может победить легенду UFC Джона Джонса. 

"Джонс – это Тайсон Фьюри мира ММА. Его невозможно победить. Он считается величайшим бойцом всех времен. Даже не знаю, кто сможет выиграть у него".

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"С другой стороны, никто не верил, что Владимира Кличко можно побить. А потом я победил его. Думаю, если кто-то и сможет выиграть у Джонса, то это будет Том Аспинэлл. Никто другой", – сказал Фьюри в интервью Sherdog.

Напомним, в следующем бою Джонс встретится в октагоне со Стипе Миочичем в рамках поединка за титул в тяжелом весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джон Джонс Том Аспинэлл

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