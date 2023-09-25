О’Мэлли - о следующем сопернике: Буду драться с тем, кого даст UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался о своем следующем поединке.

"Я помню наш первый бой с Верой. У нас должен был быть реванш... Теперь посмотрим... Я буду драться с тем, с кем хотят в UFC.

Я не знаю, почему все думают, что я боюсь Двалишвили. Мне кажется, что Стерлинг лучше него. А я знаю, что могу нокаутировать Алджамейна. Это все знают. Люди ведут себя так, будто я выбираю себе каждого соперника. Я буду драться с тем, кого мне дадут".

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"С финансовой точки зрения в поединке с Верой есть смысл. Посмотрим", – заявил О’Мэлли в интервью MMA News.

Напомним, в последнем своем бою "Сахарок" одолел Алджамейна Стерлинга, завоевав титул.

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